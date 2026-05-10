Польша и Дания проводят совместные учения на суше и в Балтийском море

Польша и Дания проводят совместные военные учения Baltic Shield-2026, которые проходят на территории обеих стран и в Балтийском море.

Об этом рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что на территории Польши, на датском острове Борнхольм и в акватории Балтийского моря продолжаются совместные польско-датские учения Baltic Shield 2026.

Trwają polsko – duńskie ćwiczenia wojskowe „Baltic Shield 2026” 🇵🇱🇩🇰



W ćwiczeniach udział biorą m. in. artylerzyści, marynarze, lotnicy, wojska specjalne oraz żołnierze z @_6BPD_

i 2 Pułku Rozpoznawczego.



Żołnierze ćwiczą na terytorium Polski, duńskiej wyspie Bornholm oraz na… – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 10, 2026

В маневрах принимают участие военно-морские силы, воздушные силы, артиллеристы, силы спецопераций и другие.

"Baltic Shield 2026 – это не только проверка боеготовности и совместимости союзнических сил. Это также четкий сигнал единства между членами НАТО региона вокруг Балтийского моря", – отметил Косиняк-Камыш.

Ранее на этой неделе президенты Литвы и Польши наблюдали за совместными учениями возле Сувальского коридора.

В ЕС в начале мая проводили "кабинетные учения" с симуляцией сценариев нападения на кого-то из членов ЕС.

В апреле Великобритания и еще девять стран объявили о создании "дополнения к НАТО" для сдерживания РФ на море.