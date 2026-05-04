У Єврокомісії розповіли деталі "кабінетних навчань" з симуляцією сценаріїв нападу на ЄС

Посли ЄС 4 травня відпрацьовують різні сценарії реагування на напад на державу-члена ЄС на базі статті 42.7 Договору про ЄС.

Про це кореспондентці "Європейської правди" розповіли речники Єврокомісії.

"Європейська правда" вже повідомляла з посиланням на власні джерела, що 4 травня 2026 року держави ЄС проведуть у Брюсселі кабінетні "штабні навчання" (tabletop exercises) – симуляцію спільних дій у разі агресії, під час яких посли держав Євросоюзу за столом засідань політично-безпекового комітету продемонструють, як би їхні держави реагували на змодельовані кризові сценарії.

"На засіданні послів Політично-безпекового комітету сьогодні справді відбудеться обговорення на основі сценарію", – повідомила журналістам 4 травня речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

"Положення про взаємну допомогу, стаття 42(7) ДЄС, наразі було активоване лише один раз, після терактів у Франції у 2015 році. Для підвищення готовності та стійкості ЄС держави-члени домовилися додатково посилити спільне розуміння щодо імплементації цієї статті, зокрема шляхом обговорень на основі сценаріїв. ЄС (в рамках Політично-безпекового комітету в Раді ЄС) проводить навчання на основі сценаріїв. Вони проведуть роботу щодо винесення засвоєних уроків про те, як застосовувати та імплементувати цю статтю", – пояснив кореспондентці "ЄвроПравди" деталі інший речник.

Речник ЄС уточнив, що "положення ЄС про взаємну допомогу було предметом кількох обговорень у Раді ЄС протягом останніх кількох років, включно на основі конкретних сценаріїв".

"З огляду на міжнародне безпекове середовище, що змінюється, Рада продовжить обговорення та навчання щодо Положення ЄС про взаємну допомогу з метою ефективної імплементації", – заявив "ЄвроПравді" представник Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", у деяких країнах-членах ЄС існує побоювання, що обговорення положення про взаємну допомогу в рамках Євросоюзу може дати США привід для скорочення зобов’язань в рамках НАТО.

