У лавах німецьких есдеків відкриті до ідеї про Шредера як перемовника ЄС з Росією

Деяк представники Соціал-демократичної партії Німеччини відкриті до озвученої правителем РФ пропозиції про призначення ексканцлера Герхарда Шредера перемовником від ЄС для переговорного процесу щодо російсько-української війни.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Відповідальний з завнішню політику у СПД у Бундестазі Адіс Ахметович висловив думку, що пропозиція Путіна щодо призначення Шредера перемовником "заслуговує на серйозний розгляд".

"Не можна допустити, щоб лише США і Росія самі визначали майбутнє України та європейської безпеки. Нашою метою повинно бути опинитися за столом перемовин. І якщо одна з умов для цього – залучення ексканцлера Шредера, то це варто ретельно розглянути, у тісних консультаціях з нашими європейськими партнерами, і не квапитись категорично відкидати це", – прокоментував Ахметович.

Ще один депутат СДПН, що опікується зовнішньополітичними питаннями, Ральф Штенгер також вважає, що пропозицію Путіна щодо Шредера варто обговорити.

"Я вітаю будь-які ініціативи, які могли б посприяти завершенню війни… Якщо цього вийде досягти завдяки комусь на зразок Шредера – було б неправильно відкидати це", – прокоментував Штенгер.

"Якщо ми не хочемо, аби Путін і Трамп самі вирішували щодо майбутнього України, потрібно використовувати кожну нагоду, якою б малою вона не була", – додав Штенгер, одночасно наголосивши, що ні про що не можна домовлятися без згоди на це з боку України.

Колишній лідер фракції Рольф Мютценіх відреагував більш стримано, зауваживши, що "було б дивно, якби перемовника призначала одна з воюючих сторін". Одночасно він підкреслив, що "усі, хто не хочуть лишати питання на волю Путіна й Трампа" мають шукати шляхи для того, аби ЄС теж став учасником переговорного процесу, та привітав те, що таких голосів стає більше.

Колишній голова комітету з питань зовнішньої політики від СДПН Міхаель Рот відреагував критично. "Це не схоже на серйозну дипломатичну пропозицію, а радше є спробою вдавати готовність говорити – та посіяти новий розкол у Європі", – сказав Рот, додавши, посередник у перемовному процесі "не може бути товаришем Путіна".

"Важливо, щоб для України ця кандидатура також була прийнятною. Ані Москва, ані ми не можемо вирішувати за Київ" – сказав він у коментарі Tagesspiegel.

Також він наголосив, що "ті, хто серйозно прагне миру, мали би почати з припинення вогню".

Як повідомляли, 9 травня очільник Кремля Владімір Путін заявив, що вважає ексканцлера Німеччини Герхард Шредера найкращий кандидатом на роль перемовника між Європейським Союзом і Росією.

У Шредера зазначили, що він не хоче давати коментарів з цього приводу.

82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік і роками зазнавав критики за дружні стосунки з РФ та роботу на російські енергетичні компанії.

Після початку повномасштабної війни він так і не дистанціювався від Кремля.

Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку повномасштабної війни, а потім ще раз у липні 2022 року, та після зустрічей стверджував, що Росія зацікавлена у припиненні війни.

На цьому тлі в СДПН кілька разів порушували питання про виключення Шредера, але невдало.

Повідомляли, що Шредера не запросили на святкування 160-річчя СДПН, зокрема, через його візит до російського посольства на святкування 9 травня.

У січні 2026 року Шредер виступив за відновлення енергетичної співпраці з РФ та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.

Читайте також на цю тему Шредер та інші "друзі Путіна": як мережа колишніх політиків досі просуває російські інтереси в ЄС