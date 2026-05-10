СМИ: Берлин не воспринимает идею Путина, чтобы Шрёдер стал переговорщиком по миру от ЕС

В правительстве Германии не считают серьезной озвученную правителем РФ идею о назначении экс-канцлера Герхарда Шрёдера, который сохранил дружеские отношения с Москвой, переговорщиком от ЕС в переговорном процессе по российско-украинской войне.

Об этом со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщает Suddeutsche Zeitung, пишет "Европейская правда".

Анонимные источники отмечают, что в правительстве Германии с недоверием и критикой восприняли предложение Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза в переговорном процессе по российско-украинской войне.

По словам собеседников, официальный Берлин считает это "очередным мнимым предложением в рамках хорошо известной гибридной стратегии России", и что Германия и Европа не должны допустить, чтобы это посеяло раскол.

Считают, что предложение России не является серьезным, поскольку Москва не изменила своих условий, а первым шагом к демонстрации серьезности намерений было бы расширение "перемирия" со стороны РФ.

Однако в рядах СДПГ, одной из правящих партий Германии, раздаются отдельные голоса за то, чтобы серьезно рассмотреть предложение Кремля относительно Шрёдера на роль переговорщика, если это поможет увеличить шансы на завершение войны и включить ЕС в переговорный процесс. В то же время часть представителей партии отреагировали критически.

82-летний Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год и годами подвергался критике за дружеские отношения с РФ и работу на российские энергетические компании.

После начала полномасштабной войны он так и не дистанцировался от Кремля. Среди последнего, в январе 2026 года экс-канцлер выступил за восстановление энергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию, несмотря на ее агрессию против Украины.

На этом фоне в СДПГ несколько раз поднимали вопрос об исключении Шредера, но неудачно.

Читайте также на эту тему Шредер и другие "друзья Путина": как сеть бывших политиков до сих пор продвигает российские интересы в ЕС