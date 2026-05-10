Граждане Германии с пораженного хантавирусом круизного лайнера уже направляются домой

Немецкие граждане уже покинули борт круизного лайнера MV Houndius, который утром причалил на Канарских островах, сейчас они в пути в Германию.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В рамках поэтапной эвакуации пассажиров с MV Houndius после его прибытия на Тенерифе граждане Германии, четыре человека, уже покинули борт и находятся в пути в родную страну.

Самолет с немецкими туристами лайнера, а также бельгийцами, греками и гражданами Гватемалы и Аргентины, во второй половине дня вылетел из Тенерифе в нидерландский Эйндховен.

Оттуда их перевезут во Франкфурт в специальном транспорте, что обеспечит соблюдение карантина.

Все четверо не имеют никаких симптомов. Если в дороге это изменится, таких пациентов доставят в университетский госпиталь в Дюссельдорфе. Там уже находится на лечении 65-летняя женщина, которая тоже путешествовала лайнером и имела контакт с уже умершей от хантавируса.

Изначально на борту лайнера было шесть немцев, один человек из трех умерших от болезни – гражданка Германии, ее тело до сих пор остается там.

Первыми борт покинули 14 граждан Испании. Франция эвакуирует с лайнера пятерых своих граждан отдельным санитарным рейсом.

Норвегия предоставила для эвакуаций специализированный санитарный самолет, оснащенный в том числе для перевозки больных инфекционными заболеваниями высокого риска.