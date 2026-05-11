Премьер Латвии предложила кандидата на пост министра обороны

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня предложила кандидатуру полковника армии Райвиса Мелниса на пост министра обороны после отставки Андриса Спрудса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в своем Х.

Силина отметила, что Спрудс утратил ее доверие и доверие общества, а также подчеркнула, что обороной страны должен руководить профессионал.

По ее словам, сфера обороны "требует нового, профессионального подхода", и поэтому она предложила должность министра Райвису Мелнису.

"Его предыдущий опыт в Национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и текущая работа в Украине дают уверенность, что оборона государства будет управляться компетентно, целенаправленно и вне предвыборной риторики", – подчеркнула Силиня.

Она также добавила, что Мелнис согласился занять пост главы Минобороны.

Как известно, 10 мая Андрис Спрудс объявил, что уходит с поста министра обороны.

Это решение он принял после ряда инцидентов с дронами, нарушавшими латвийское воздушное пространство. Спрудс ранее говорил, что готов взять на себя ответственность и уйти в отставку, если так решит Сейм.

