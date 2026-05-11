В Киев прибыл министр обороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 11 мая, прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Как отмечается, Писториус прибыл в украинскую столицу для проведения переговоров о расширении сотрудничества в оборонной сфере.

В начале своей поездки, которая не анонсировалась заранее из соображений безопасности, немецкий министр заявил, что в рамках новых проектов основное внимание будет уделяться совместной разработке новейших беспилотных систем вооружения всех дальностей действия.

Недавно Писториус говорил, что Германия получает выгоду от своей военной поддержки Украины.

Он также заявлял, что украинские технологии в сфере обороны уже пользуются спросом в мире и становятся источником инновационных решений.