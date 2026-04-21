Міністр оборони Німеччини похвалив Україну за інновації у сфері оборони

Українські технології у сфері оборони вже мають попит у світі та стають джерелом інноваційних рішень.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час виступу на Ганноверському ярмарку, його цитує "Укрінформ".

Міністр наголосив, що українські технології наразі мають попит у всьому світі як інноваційні рішення.

"Ми також повинні тримати ці розробки у полі зору", – зазначив очільник Міноборони Німеччини.

За словами Пісторіуса, українська сила проявляється не лише на полі бою та у професіоналізмі українських військ, але вона також полягає у високому інноваційному потенціалі України, "яка досягає вражаючих успіхів і стрімкого прогресу в розробці нових технологій у сфері оборони".

Як підкреслив німецький міністр, цей досвід має враховуватися партнерами, а співпраця з Україною сприяє розвитку промислових потужностей і технологічних інновацій у Німеччині.

Нагадаємо, нещодавно заява генерального директора німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера спричинила скандал. Паппергер заявив, що в українському виробництві дронів немає інновацій та порівняв його з грою в конструктор "Лего".

Президент Володимир Зеленський назвав дивними слова керівника концерну Rheinmetall. Він сказав, що конкурувати треба не риторикою.

Після резонансу у Rheinmetall заявили, що з повагою ставляться до зусиль українців у захисті від російського вторгнення, особливо в умовах обмежених ресурсів.