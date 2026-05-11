Каллас відкинула кандидатуру Шредера як перемовника з РФ від ЄС: "це російський лобіст"

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, який фактично є лобістом російських державних компаній, не може бути призначений перемовником від Європейського Союзу щодо завершення російсько-української війни.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас, перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 травня.

Головна дипломатка ЄС переконана, що проросійський Шредер – погана кандидатура на перемовника з Росією від ЄС.

"Я думаю, що Герхард Шредер був лобістом, високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тож зрозуміло, чому Путін хоче, щоб це була саме ця особа – щоб, по суті, він сидів по обидва боки столу", – заявила Каллас.

Вона також додала, що всі наразі побачили, що "припинення вогню, якого хотів Путін, було лише дуже цинічним для захисту його параду, тоді як вони насправді атакували цивільних осіб в Україні".

"Якщо ми дамо Росії право призначати перемовника від нашого імені, знаєте, це було б не дуже мудро", – підсумувала головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС, і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.

82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік і роками зазнавав критики за дружні стосунки з РФ та роботу на російські енергетичні компанії.

Після початку повномасштабної війни він так і не дистанціювався від Кремля. Серед останнього, у січні 2026 року ексканцлер виступив за відновлення енергетичної співпраці з РФ та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.

На цьому тлі в СДПН кілька разів порушували питання про виключення Шредера, але невдало.