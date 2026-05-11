Каллас отклонила кандидатуру Шредера как переговорщика с РФ от ЕС: "это российский лоббист"

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который фактически является лоббистом российских государственных компаний, не может быть назначен переговорщиком от Европейского Союза по вопросу завершения российско-украинской войны.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас, перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая.



Главный дипломат ЕС убеждена, что пророссийский Шредер – плохая кандидатура на переговорщика с Россией от ЕС.



"Я думаю, что Герхард Шредер был лоббистом, высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому понятно, почему Путин хочет, чтобы это был именно этот человек – чтобы, по сути, он сидел по обе стороны стола", – заявила Каллас.



Она также добавила, что все сейчас увидели, что "прекращение огня, которого хотел Путин, было лишь очень циничным для защиты его парада, в то время как они на самом деле атаковали гражданских лиц в Украине". "Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, знаете, это было бы не очень мудро", – подытожила главный дипломат ЕС.



Как сообщала "Европейская правда", официальный Берлин также не воспринимает предложение Путина о Шредере как переговорщике с Россией от ЕС, и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.



82-летний Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год и годами подвергался критике за дружеские отношения с РФ и работу на российские энергетические компании.



После начала полномасштабной войны он так и не дистанцировался от Кремля. Среди последнего, в январе 2026 года экс-канцлер выступил за возобновление энергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию, несмотря на ее агрессию против Украины.



На этом фоне в СДПГ несколько раз поднимали вопрос об исключении Шредера, но безуспешно.