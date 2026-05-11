У француза выявили симптомы хантавируса во время репатриационного рейса

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что у одного из французов, репатриированных с борта судна MV Hondius, обнаружили симптомы хантавируса.

Об этом он написал в соцсети X, передает "Европейская правда".

По его словам, во Францию перевезли пятерых граждан, у одного из которых проявились симптомы смертельного вируса во время репатриационного рейса.

"В связи с этим эти пять пассажиров были немедленно помещены в строгую изоляцию. Они получают медицинскую помощь и пройдут тестирование и медицинское обследование", – подчеркнул премьер Франции.

Как известно, круизный лайнер, на котором разразилась смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе.

Напомним, Норвегия предоставила для эвакуации специализированный санитарный самолет, оснащенный в том числе для перевозки больных инфекционными заболеваниями высокого риска.