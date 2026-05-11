27–28 мая главы МИД стран ЕС обсудят вопросы переговоров с Путиным и требования к России

Министры иностранных дел ЕС обсудят предстоящие переговоры с Россией на неформальном заседании на Кипре 27-28 мая в формате "Гимних" (формат неформальных встреч, проводимых страной, председательствующей в Совете ЕС).

"С Россией мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними говорить. Именно поэтому у нас приближается встреча в формате "Гимних" с министрами иностранных дел, где мы обсудим предложения, которые я вынесла на обсуждение, чтобы решить стоящие перед нами вопросы", – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что "вопрос европейской безопасности заключается в том, что Россия постоянно нападает на своих соседей, и как мы можем этому предотвратить".

"Для этого нам нужны уступки также со стороны России", – подчеркнула главная дипломатка ЕС.

Каллас напомнила, что на прошлой неделе была в Молдове.

"Я имею в виду, что там (в Молдове) находятся российские войска. Например, это также может быть одним из условий стабильности и безопасности в регионе – чтобы они (Россия) вывели свои войска", – пояснила она.

По ее словам, есть еще много вопросов, связанных с тем, "каковы наши требования к России для того, чтобы иметь стабильную и мирную Европу".

Как сообщала "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас в то же время отклонила кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве переговорщика с РФ от ЕС.

Официальный Берлин также не принимает предложение Путина о Шредере в качестве переговорщика с Россией от ЕС и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.

Ранее Каллас инициировала обсуждение со странами Евросоюза перечня уступок, которых Европа должна требовать от России в рамках потенциального соглашения о завершении российско-украинской войны.