Венгрия не будет использовать право вето для шантажа ЕС – будущая глава МИД

Будущая министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что её страна больше не будет использовать право вето в отношении политики Европейского Союза в качестве инструмента шантажа и приложит все усилия, чтобы вернуть доверие партнеров из ЕС и НАТО.

Об этом она заявила в понедельник, 11 мая, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Орбан подчеркнула, что Венгрия "слишком часто становилась препятствием в процессе принятия решений в Европе".

"Мы использовали право вето не как крайнюю меру, а для политического пиара", – сказала она.

Что касается Украины, Орбан заявила, что Будапешт будет поддерживать ее дальнейшую интеграцию в ЕС только исходя из "сурового национального интереса", а также продолжит требовать дополнительных прав для венгерского меньшинства в Украине.

Как известно, в субботу, 9 мая, Петер Мадьяр официально приступил к исполнению полномочий премьер-министра Венгрии.

Перед этим на инаугурационном заседании парламента избрали спикера законодательного органа; одним из первых решений спикера стало возвращение на здание флага ЕС.

