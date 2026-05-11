Естонія замовить у Південної Кореї більше реактивних систем залпового вогню

Естонія уклала договір на постачання трьох додаткових реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Chunmoo виробництва південнокорейської компанії Hanwha Aerospace.

Про це повідомляє ERR з посиланням на Міністерство оборони Естонії, пише "Європейська правда".

Як зазначив очільник естонського оборонного відомства Ханно Певкур, це замовлення "означає не тільки значне зміцнення потенціалу, але й наше постійно плідне співробітництво з південнокорейськими партнерами, яке постійно розвивається".

"Співпраця не обмежується лише розвитком військового потенціалу: Hanwha Aerospace інвестує значну частину загальної вартості закупівлі назад в економіку Естонії", – заявив міністр.

Договір на поставку трьох додаткових РСЗВ було укладено на додаток до аналогічного договору на поставку шести одиниць таких самих РСЗВ, укладеного наприкінці 2025 року.

Chunmoo – це сучасна РСЗВ, що має високу мобільність і точність. Система побудована на колісному шасі 8×8 і дозволяє запускати керовані ракети з радіусом дії до 80 км, а також ракети дальнього радіуса дії, включаючи ракети типу CTM-290, здатні вражати цілі на відстані до 290 км.

Вартість початкового рамкового договору з Hanwha Aerospace, укладеного наприкінці 2025 року, становила 290 млн євро. Він передбачає постачання шести пускових установок, ракет трьох типів (CGR-080, CTM-MR і CTM-290) та навчання персоналу. Договір передбачає, що південнокорейська компанія вкладе 20% вартості договору в естонську оборонну промисловість.

Поставка перших РСЗВ Chunmoo до Естонії очікується у другій половині 2027 року.

Повідомляли також, що Естонія дозамовила в американської компанії Lockheed Martin ще три системи HIMARS.