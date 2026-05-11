Эстония закажет у Южной Кореи больше реактивных систем залпового огня

Эстония заключила договор на поставку трех дополнительных реактивных систем залпового огня (РСЗО) Chunmoo производства южнокорейской компании Hanwha Aerospace.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на Министерство обороны Эстонии, пишет "Европейская правда".

Как отметил глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур, этот заказ "означает не только значительное укрепление потенциала, но и наше постоянно плодотворное сотрудничество с южнокорейскими партнерами, которое постоянно развивается".

"Сотрудничество не ограничивается только развитием военного потенциала: Hanwha Aerospace инвестирует значительную часть общей стоимости закупки обратно в экономику Эстонии", – заявил министр.

Договор на поставку трех дополнительных РСЗО был заключен в дополнение к аналогичному договору на поставку шести единиц таких же РСЗО, заключенного в конце 2025 года.

Chunmoo – это современная РСЗО, обладающая высокой мобильностью и точностью. Система построена на колесном шасси 8×8 и позволяет запускать управляемые ракеты с радиусом действия до 80 км, а также ракеты дальнего радиуса действия, включая ракеты типа CTM-290, способные поражать цели на расстоянии до 290 км.

Стоимость первоначального рамочного договора с Hanwha Aerospace, заключенного в конце 2025 года, составила 290 млн евро. Он предусматривает поставку шести пусковых установок, ракет трех типов (CGR-080, CTM-MR и CTM-290) и обучение персонала. Договор предусматривает, что южнокорейская компания вложит 20% стоимости договора в эстонскую оборонную промышленность.

Поставка первых РСЗО Chunmoo в Эстонию ожидается во второй половине 2027 года.

Сообщалось также, что Эстония дозаказала у американской компании Lockheed Martin еще три системы HIMARS.