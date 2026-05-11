Іран відкидає критику Трампа і каже, що його зустрічна пропозиція була "щедрою"

В Ірані заявили, що їхня зустрічна пропозиція щодо припинення американо-ізраїльської війни була розумною та щедрою.

Про це сказав речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, якого цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив представник іранського зовнішньополітичного відомства, вимоги Тегерана включали припинення війни в регіоні, припинення того, що Багаї назвав "морським піратством проти іранських суден", а також розморожування іранських активів, які були "заморожені в іноземних банках під тиском США".

"Все, що ми запропонували в нашому тексті, складалося з розумних вимог, відповідальних прохань і щедрих пропозицій – не тільки в інтересах Ірану, але й на благо, стабільності та безпеки всього регіону і всього світу", – сказав Багаї.

Коментуючи критику Трампа на іранську відповідь, представник МЗС Ірану зазначив: "Що стосується продовження процесу, ми показали, що, незважаючи на всі перешкоди, ми зосереджені на національних інтересах Ірану. Ми будемо діяти будь-яким необхідним чином, щоб забезпечити наші інтереси".

Раніше іранське інформагентство IRNA з посиланням на джерела повідомило, що Іран за посередництва Пакистану передав США офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо умов завершення війни.

При цьому співрозмовник агентства не розповів деталей про цю відповідь.

У відповідь президент Трамп заявив, що йому не подобається відповідь Ірану на останні мирні пропозиції від США.