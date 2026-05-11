Иран отвергает критику Трампа и говорит, что его встречное предложение было "щедрым"

В Иране заявили, что их встречное предложение о прекращении американо-израильской войны было разумным и щедрым.

Об этом сказал представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, которого цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".

Как отметил представитель иранского внешнеполитического ведомства, требования Тегерана включали прекращение войны в регионе, прекращение того, что Багаи назвал "морским пиратством против иранских судов", а также размораживание иранских активов, которые были "заморожены в иностранных банках под давлением США".

"Все, что мы предложили в нашем тексте, состояло из разумных требований, ответственных просьб и щедрых предложений – не только в интересах Ирана, но и во благо, стабильности и безопасности всего региона и всего мира", – сказал Багаи.

Комментируя критику Трампа на иранский ответ, представитель МИД Ирана отметил: "Что касается продолжения процесса, мы показали, что, несмотря на все препятствия, мы сосредоточены на национальных интересах Ирана. Мы будем действовать любым необходимым образом, чтобы обеспечить наши интересы".

Ранее иранское информагентство IRNA со ссылкой на источники сообщило, что Иран при посредничестве Пакистана передал США официальный ответ на последние американские предложения по условиям завершения войны.

При этом собеседник агентства не рассказал деталей об этом ответе.

В ответ президент Трамп заявил, что ему не нравится ответ Ирана на последние мирные предложения от США.