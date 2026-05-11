Писториус считает заявления Путина о скором конце войны очередным обманом

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев в понедельник предупредил, что заявления лидера России Владимира Путина о возможном завершении войны в Украине могут оказаться очередным обманом.

Как пишет "Европейская правда", об этом Писториус сказал на брифинге с украинским коллегой Михаилом Федоровым, его цитируют "Интерфакс-Украина" и "Укринформ".

Писториус отметил, что Путин таким подходом пытается отвлечь внимание от собственной слабости.

"Сейчас он практически не может указать ни на какие территориальные завоевания, а его армия продолжает терять части завоеванной территории. Именно потому, что Путин все еще обманывает и манипулирует общественностью, следует сказать, что наш долг как партнера Украины – дальнейшее укрепление Украины в военном плане", – сказал он.

Министр обороны Германии подчеркнул, что если бы Путин действительно хотел завершить свою войну против Украины, "он мог бы сделать это, просто выведя свои войска" или предложив конкретные переговоры без предварительных условий.

"Я надеюсь, что ошибаюсь, считая это (заявления о скором завершении войны. – Ред.) очередной попыткой обмана, но исключать этого нельзя, и это, похоже, является частью его гибридной войны", – заявил глава Минобороны Германии.

Писториус подчеркнул, что во время предыдущих переговорных процессов Путин неоднократно нарушал договоренности.

"Каждый раз, когда речь шла о переговорах по прекращению огня или миру, он в итоге играл с подтасованными картами или вел себя совсем не так, как было согласовано или заявлено во время переговоров", – сказал он.

Путин 9 мая заявил, что, по его мнению, война между РФ и Украиной якобы приближается к завершению, однако западные страны, по его словам, не готовы это признать из-за продолжения политики противостояния.

Его помощник Юрий Ушаков также заявил о якобы готовности Путина к встрече с Зеленским, но только в Москве.

Также Путин предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника, чтобы вновь привлечь европейскую сторону к переговорам о прекращении войны. Украина выступила против.

Официальный Берлин также не принимает предложение Путина о Шредере в качестве посредника с Россией от ЕС и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.