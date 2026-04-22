Німецька армія купить у Rheinmetall дрони-камікадзе за 300 млн євро

Найбільший німецький виробник озброєння, компанія Rheinmetall, постачатиме Збройним силам Німеччини безпілотники, які діятимуть як баражувальні боєприпаси, кружляючи над районом ураження, а потім автономно пікіруючи для завдання удару по цілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Федеральне відомство з питань оснащення, інформаційних технологій та експлуатаційної підтримки Бундесверу (BAAINBw) підписало відповідний контракт на суму 300 мільйонів євро в Кобленці, повідомив виробник зброї з Дюссельдорфа.

Кількість замовлених дронів є конфіденційною.

Початок поставок заплановано на першу половину 2027 року. Дрони будуть виготовлятися в Нойсі.

Замовлення на модель FV-014 було розміщено в рамках рамкової угоди, обсяг якої, за даними інформованих джерел, становить 1 млрд євро.

За даними виробника озброєння, дальність польоту дронів становить до 100 кілометрів, а вага їх боєголовки, включаючи детонатор, – приблизно чотири кілограми.

Дрон може перебувати в повітрі до 70 хвилин, спостерігаючи за цілями.

Нагадаємо, нещодавно заява генерального директора німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера спричинила скандал. Паппергер заявив, що в українському виробництві дронів немає інновацій та порівняв його з грою в конструктор "Лего".

Президент Володимир Зеленський назвав дивними слова керівника концерну Rheinmetall. Він сказав, що конкурувати треба не риторикою.

Після резонансу у Rheinmetall заявили, що з повагою ставляться до зусиль українців у захисті від російського вторгнення, особливо в умовах обмежених ресурсів.