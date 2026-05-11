Rheinmetall и немецкий оператор связи будут разрабатывать средства защиты от вражеских дронов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с оператором связи Deutsche Telekom запускают совместный проект, в рамках которого будут разрабатывать решения для защиты страны от потенциальных вражеских атак БпЛА и кибератак.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Rheinmetall вместе с Deutsche Telekom объединили усилия для разработки технических решений в сфере защиты от вражеских беспилотников и противодействия кибератакам. В настоящее время проект находится на начальном этапе.

Цель – создать систему раннего обнаружения вражеских БпЛА и механизмы для их подавления радиоэлектронными средствами, а также средства, которые будут работать в комплексе с дронами-перехватчиками и, возможно, новейшим лазерным оружием – для защиты стратегических объектов страны.

Deutsche Telekom в рамках проекта привнесет свою экспертизу в сфере связи и цифровых технологий, тогда как Rheinmetall сосредоточится на радарах и средствах воздействия.

Кроме того, Deutsche Telekom в сотрудничестве с университетом Бундесвера в Гамбурге ищет решения, как выявлять недружественные беспилотники, управляемые через национальную сеть мобильной связи. Проект с Rheinmetall также будет включать этот аспект.

Как сообщалось, немецкая армия закупит у Rheinmetall дроны-камикадзе за 300 млн евро.

Читайте также: Друзей Украины пугают дроны: как удары по балтийским портам РФ создают проблемы для Киева.