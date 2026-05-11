Венгрия пересмотрит проект расширения АЭС "Пакш", который был поручен россиянам

Венгрия пересмотрит вопрос финансирования и реализации проекта расширения АЭС "Пакш", где генеральным подрядчиком выступает российская государственная компания "Росатом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в понедельник кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань, его цитирует агентство Reuters.

Проект стоимостью 12,5 млрд евро по расширению АЭС "Пакш" мощностью 2 ГВт с помощью двух реакторов ВВЭР российского производства был передан в 2014 году без проведения тендера российской государственной атомной корпорации "Росатом", и его реализация задерживается уже несколько лет.

Политические обозреватели часто приводили этот проект в качестве яркого примера тесных связей между Будапештом и Москвой во времена бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

"Нам нужна прозрачная ядерная стратегия", – заявил Иштван Капитань на парламентских слушаниях в понедельник.

"Мы должны пересмотреть финансирование и расходы на проект расширения АЭС "Пакш-2" и условия его реализации. Это секретные контракты, с которыми мы еще не ознакомились, и нам нужно их изучить", – добавил он.

Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр, который в субботу принес присягу в качестве премьер-министра, в прошлом месяце заявил, что стоимость проекта была завышена. "Росатом" заявил, что готов обосновать цену.

Капитань отметил, что атомная энергетика и в дальнейшем будет играть важную роль в Венгрии.

Он также пообещал бороться с коррупцией. Критики Виктора Орбана утверждают, что при его правлении коррупция была распространенным явлением, что бывший премьер-министр отрицает.

Проект "Пакш II" был одобрен венгерским правительством летом 2022 года.

Венгрия не отказалась от него даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину и последовательно выступала против введения санкций ЕС в отношении "Росатома".