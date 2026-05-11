Оппозиция в Молдове хочет отставки министра обороны из-за гибели подростка в воинской части

Оппозиция в Молдове считает, что министр обороны Анатолий Носатый должен покинуть пост в связи с трагическим инцидентом в воинской части, где погиб подросток.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел 10 мая в воинской части в Кагуле. 16-летний парень пришел в гости к старшему знакомому, проходящему срочную службу. Когда он находился в комнате, товарищ срочника зачем-то нажал на курок своего оружия, что закончилось реальным выстрелом. Подросток получил сквозное ранение и умер, призывник также ранен, однако угрозы его жизни нет.

Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием, что непреднамеренно привело к смерти человека. Призывнику, который нажал на курок, грозит до 7 лет тюрьмы. Также анонсировали проверку действий руководства части, в частности ответственных за выдачу оружия, инструктаж и соблюдение устава.

Оппозиция в связи с инцидентом требует отставки министра обороны Анатолия Носатого – с таким призывом выступили пророссийская "Партия социалистов" Игоря Додона, "Наша партия" и "Партия развития и объединения Молдовы", входящая в блок "Альтернатива".

Социалисты заявили, что случай свидетельствует о "разложении дисциплины и отсутствии элементарного контроля" в рядах армии и "некомпетентности и халатности руководства Министерства обороны".

В "Нашей партии" в дополнение призвали к парламентскому расследованию не только этого, но и других серьезных случаев в армии.

В правительстве выразили соболезнования семье погибшего юноши и обещают тщательное расследование. "Мы понимаем эмоции и обеспокоенность общества... Если расследование установит нарушения или безответственность, все виновные получат решительные последствия", – отметили в заявлении.

