Коаліція з повернення викрадених Росією українських дітей зросла до 49 держав

Міжнародна коаліція з повернення українських дітей, викрадених Росією, збільшилася до 49 держав після приєднання Кіпру, Швейцарії, Монако та Панами.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, яка співголовує на засіданні Коаліції 11 травня.

До Коаліції з повернення українських дітей приєдналися ще чотири держави: Кіпр, Швейцарія, Монако та Панама.

"Коаліція за повернення українських дітей була корисною, оскільки вона привернула міжнародну увагу до проблеми, про яку Росія хоче, щоб світ забув. Зараз у нас 49 членів. Фактично, з моменту останньої зустрічі високого рівня приєдналися Кіпр, Швейцарія, Монако, Панама та Парламентська асамблея ОБСЄ", – повідомила Ананд.

Вона наголосила, що збільшення кількості членів коаліції – "це ознака того, що все більше країн вважають абсолютно неприйнятним, як і Канада, те, що Росія викрадає українських дітей, індоктринує українських дітей і відмовляється повертати цих дітей їхнім сім’ям".

Як повідомляла "Європейська правда", Велика Британія 11 травня оголосила новий пакет санкцій проти Росії за викрадення українських дітей.

Цього ж дня Рада ЄС ввела санкції проти фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про санкції оголосили з нагоди зустрічі високого рівня у Брюсселі 11 травня, яку спільно очолюють Євросоюз, Україна та Канада та яка має за мету запланувати конкретні кроки з повернення викрадених Росією дітей в Україну та притягнення РФ до відповідальності.

Також повідомлялося, що Литва зобов’язується виділити понад 10 млн євро на підтримку ініціатив, пов’язаних із поверненням викрадених РФ дітей, психологічною та медичною реабілітацією, зміцненням системи опіки та забезпеченням відповідальності за злочини.