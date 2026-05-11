Коалиция по возвращению похищенных Россией украинских детей выросла до 49 государств.

Международная коалиция по возвращению украинских детей, похищенных Россией, увеличилась до 49 государств после присоединения Кипра, Швейцарии, Монако и Панамы.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, сопредседательствующая на заседании Коалиции 11 мая.



"Коалиция по возвращению украинских детей была полезной, поскольку она привлекла международное внимание к проблеме, о которой Россия хочет, чтобы мир забыл. Сейчас у нас 49 членов. Фактически, с момента последней встречи высокого уровня присоединились Кипр, Швейцария, Монако, Панама и Парламентская ассамблея ОБСЕ", – сообщила Ананд.



Она подчеркнула, что увеличение числа членов коалиции – "это признак того, что все больше стран считают абсолютно неприемлемым, как и Канада, то, что Россия похищает украинских детей, индоктринирует украинских детей и отказывается возвращать этих детей их семьям".



Как сообщала "Европейская правда", Великобритания 11 мая объявила новый пакет санкций против России за похищение украинских детей. В тот же день Совет ЕС ввел санкции против физических и юридических лиц, ответственных за похищение украинских детей с временно оккупированных территорий.



О санкциях объявили по случаю встречи высокого уровня в Брюсселе 11 мая, которую совместно возглавляют Евросоюз, Украина и Канада и которая имеет целью запланировать конкретные шаги по возвращению похищенных Россией детей в Украину и привлечение РФ к ответственности.



Также сообщалось, что Литва обязуется выделить более 10 млн евро на поддержку инициатив, связанных с возвращением похищенных РФ детей, психологической и медицинской реабилитацией, укреплением системы опеки и обеспечением ответственности за преступления.