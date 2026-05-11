Литва долучиться до місії з безпеки судноплавства в Ормузькій протоці

Литва долучиться до міжнародної місії з підтримки безпечного судноплавства в Ормузькій протоці, організація якої ще триває.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Державна рада оборони після розгляду пропозицій Міноборони Литви щодо внеску країни у майбутню місію в Ормузькій протоці схвалила участь Литви у ній.

Згідно з рішенням, від Литви можуть бути залучені до 40 військовослужбовців і цивільних фахівців.

Окрім того, Литва може надавати логістичну підтримку і дозволяти використання своєї військової інфраструктури.

Також анонсували, що 11 травня відбудеться чергова зустріч під головуванням Франції та Британії щодо майбутньої місії в Ормузькій протоці під керівництвом європейських країн. У ній планували взяти участь представники понад 40 країн.

Британія у рамках місії розгорне один зі своїх військових кораблів HMS Dragon.