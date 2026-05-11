Британія та Франція проведуть нову зустріч щодо місії в Ормузькій протоці

У понеділок, 11 травня, представники понад 40 країн зберуться на зустріч, щоб обговорити свій військовий внесок у місію під керівництвом європейських країн щодо супроводу суден через Ормузьку протоку після встановлення стабільного перемир’я між Іраном і США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Очікується, що ці країни нададуть сили для розмінування, супроводу та патрулювання повітряного простору в рамках оборонної військово-морської місії під керівництвом Великої Британії та Франції, покликаної забезпечити безпеку торгових суден, які намагаються пройти через цю протоку.

"Ми перетворюємо дипломатичну угоду на практичні військові плани щодо відновлення довіри до судноплавства через Ормузьку протоку", – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який буде співголовувати на зустрічі разом зі своєю французькою колегою Катрін Вотрен.

Заступник міністра закордонних справ Ірану відповів, що будь-які подібні плани розглядатимуться як ескалація американо-ізраїльської війни проти Ірану і зустрінуть військову відповідь.

"Будь-яке розгортання та розміщення позарегіональних есмінців навколо Ормузької протоки під приводом "захисту судноплавства" – це не що інше, як ескалація кризи, мілітаризація життєво важливого водного шляху і спроба приховати справжню причину небезпеки в регіоні", – заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді.

Він додав, що реакція Ірану буде "рішучою і негайною".

Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу, після того як 28 лютого спалахнула війна в результаті ударів США та Ізраїлю.

Відтоді США ввели морську блокаду. Це призвело до потрясінь на ринках нафти та газу, викликавши різке зростання цін на паливо та чинячи тиск на споживачів у всьому світі.

Тим часом стало відомо, що Велика Британія розгорне один зі своїх військових кораблів HMS Dragon в рамках місії, яка розпочнеться лише після досягнення угоди про міцне припинення вогню або мирної угоди.

Нагадаємо, 4 травня президент США Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку. Втім, наступного дня він призупинив цей проєкт.

Своєю чергою іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес повністю виключив участь Іспанії у будь-якій "силовій" операції в Ормузькій протоці, спрямованій на відновлення судноплавства.