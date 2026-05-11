Литва присоединится к миссии по безопасности судоходства в Ормузском проливе

Литва присоединится к международной миссии по поддержке безопасного судоходства в Ормузском проливе, организация которой еще продолжается.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Государственный совет обороны после рассмотрения предложений Минобороны Литвы о вкладе страны в будущую миссию в Ормузском проливе одобрил участие Литвы в ней.

Согласно решению, от Литвы могут быть привлечены до 40 военнослужащих и гражданских специалистов.

Кроме того, Литва может оказывать логистическую поддержку и позволять использование своей военной инфраструктуры.

Также анонсировали, что 11 мая состоится очередная встреча под председательством Франции и Британии по будущей миссии в Ормузском проливе под руководством европейских стран. В ней планировали принять участие представители более 40 стран.

Великобритания в рамках миссии развернет один из своих военных кораблей HMS Dragon.