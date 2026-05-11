Во французской Ницце мужчина открыл огонь среди улицы, есть погибшие и раненые

Днем 11 мая во французской Ницце два человека погибли и по меньшей мере трое получили ранения из-за стрельбы, совершенной неизвестным на скутере.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 15:30 в понедельник в районе Ниццы Мулен. По предварительным данным, в районе площади Амариллис мужчина на скутере открыл огонь по прохожим, в результате чего два человека погибли. В прокуратуре сообщают что, кроме того, огнестрельные ранения получили три человека, в префектуре говорят о трех с серьезными ранениями и еще трех с незначительными.

Пострадавшим – от 23 до 57 лет.

Нападавший уехал с места происшествия, после чего оставил скутер, вскочил в автомобиль, который явно ждал его в условленном месте, и скрылся.

О мотивах и личности нападавшего пока ничего не известно. Впрочем, мэр Ниццы Эрик Сиотти в своем публичном комментарии предположил, что за инцидентом стоят разборки наркодилеров.

"Война с наркоторговлей не должна закончиться поражением Республики", – заявил он, добавив, что "ждет реакции на самом высоком уровне".

Район Мулен в последнее время был под пристальным вниманием правоохранительных органов в рамках мероприятий по борьбе с наркоторговлей. Время от времени там происходили стычки между наркодилерами, от которых страдали посторонние люди. Так, например, в октябре нападавшие открыли стрельбу из окна авто и убили двух человек, которые не имели никаких связей с криминальным миром. Летом 2024 года из-за поджога квартиры "конкурентов" погибла семья из 7 человек в соседней квартире.

