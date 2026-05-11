Шмыгаль показал Писториусу разбомбленный энергообъект в Киеве

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль опубликовал фото с министром обороны Германии Борисом Писториусом на одном из поврежденных российскими ударами энергетических объектов Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своих соцсетях.

Шмыгаль отметил, что показал Писториусу последствия российских обстрелов, оставивших тысячи киевлян без тепла в суровые морозы. Он не уточнил, были ли они на ТЭЦ-5 или в другом месте.

"Ознакомили господина Писториуса с ходом работ по ликвидации последствий ударов и обустройством защитных сооружений. Это, в частности, предусматривает строительство бетонных укрытий для оборудования и защиту от беспилотников.

В то же время отметил критическую потребность Украины в системах ПВО и ракетах к ним. Это поможет эффективнее сбивать баллистические и крылатые ракеты и лучше защитить энергетику от российского террора. Рассчитываем на поддержку в этом направлении", – рассказал Шмыгаль.

Он также поблагодарил Германию за уже оказанную помощь, которая помогла пройти предыдущую зиму.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита Писториуса заявил, что Киев и Берлин работают над шестью проектами совместного производства оружия.

В конце апреля Зеленский говорил, что Украина столкнулась с дефицитом средств ПВО, несмотря на то, что поставки американского вооружения по программе PURL продолжаются бесперебойно.