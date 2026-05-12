США обіцяють $15 млн за дані про фінансові механізми іранського КВІР

США пропонують винагороду в розмірі 15 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до порушення фінансових механізмів Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) та його різних підрозділів.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу США, інформує "Європейська правда".

Нагорода пропонується в рамках ініціативи американського Держдепу "Винагорода за правосуддя" (Rewards for Justice).

Зокрема, США пропонують 15 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе знешкодити фінансові механізми КВІР та всіх його підрозділів, зокрема:

незаконні фінансові схеми КВІР, включаючи схеми "нафта в обмін на гроші";

підставні компанії, що займаються міжнародною діяльністю від імені КВІР;

юридичні або фізичні особи, які допомагають КВІР ухилятися від санкцій США та міжнародних санкцій;

офіційні фінансові установи, що ведуть бізнес із КВІР;

способи, якими КВІР переказує кошти та матеріали своїм терористичним та озброєним посередникам і партнерам;

донорів або фінансових посередників КВІР;

фінансові установи або обмінні пункти, що сприяють транзакціям КВІР;

підприємства або інвестиції, що належать або контролюються КВІР або його фінансистами;

підставні компанії, які займаються міжнародними закупівлями технологій подвійного призначення від імені КВІР;

злочинні схеми за участю членів та прихильників КВІР, які приносять фінансову вигоду організації.

У Держдепі нагадали, що КВІР причетні до терористичних змов та підтримують тероризм в усьому світі. Угруповання несе відповідальність за численні атаки, спрямовані проти американців та об’єктів США, включно з тими, що призвели до загибелі громадян США. КВІР підтримував атаки на американські та союзні війська та дипломатичні місії в Афганістані та Іраку.

Крім того, КВІР брав у заручники та незаконно утримував численних громадян США, багато з яких і досі перебувають у полоні в Ірані.

Нещодавно США запровадили санкції проти 10 фізичних та юридичних осіб, які допомагали Ірану отримувати зброю та сировину для виробництва ударних дронів "Шахед" та у програмі зі створення балістичних ракет.

Крім того, за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп серйозно розглядає поновлення бойових дій проти Ірану.