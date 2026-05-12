США обещают $15 млн за данные о финансовых механизмах иранского КСИР

США предлагают вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к нарушению финансовых механизмов Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) и его различных подразделений.

Об этом говорится в сообщении Госдепа США, информирует "Европейская правда".

Награда предлагается в рамках инициативы американского Госдепа "Вознаграждение за правосудие" (Rewards for Justice).

В частности, США предлагают 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет обезвредить финансовые механизмы КСИР и всех его подразделений, в частности:

незаконные финансовые схемы КСИР, включая схемы "нефть в обмен на деньги";

подставные компании, занимающиеся международной деятельностью от имени КСИР;

юридические или физические лица, которые помогают КСИР уклоняться от санкций США и международных санкций;

официальные финансовые учреждения, ведущие бизнес с КСИР;

способы, которыми КСИР переводит средства и материалы своим террористическим и вооруженным посредникам и партнерам;

доноров или финансовых посредников КСИР;

финансовые учреждения или обменные пункты, способствующие транзакциям КСИР;

предприятия или инвестиции, принадлежащие или контролируемые КСИР либо его финансистами;

подставные компании, которые занимаются международными закупками технологий двойного назначения от имени КСИР;

преступные схемы с участием членов и сторонников КСИР, которые приносят финансовую выгоду организации.

В Госдепе напомнили, что КСИР причастен к террористическим заговорам и поддерживают терроризм во всем мире. Группировка несет ответственность за многочисленные атаки, направленные против американцев и объектов США, включая те, что привели к гибели граждан США. КСИР поддерживал атаки на американские и союзные войска и дипломатические миссии в Афганистане и Ираке.

Кроме того, КСИР брал в заложники и незаконно удерживал многочисленных граждан США, многие из которых до сих пор находятся в плену в Иране.

Недавно США ввели санкции против 10 физических и юридических лиц, которые помогали Ирану получать оружие и сырье для производства ударных дронов "Шахед" и в программе по созданию баллистических ракет.

Кроме того, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возобновление боевых действий против Ирана.