Естонія змінила свого посла в Україні

Президент Естонії Алар Каріс призначив новим послом Естонії в Україні Тійну Інтельманн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Інтельманн працює в Міністерстві закордонних справ з 1991 року. Вона була послом Естонії в Ізраїлі та Великій Британії.

Вона також обіймала посаду посла Європейського Союзу в Сомалі.

Зараз Інтельманн працює в головній будівлі Міністерства закордонних справ як спеціальний представник з питань мультилатералізму та мирного посередництва.

З вересня 2023 року послом Естонії в Києві є Аннелі Кольк.

Восени 2024 року російський дрон влучив у багатоповерхівку, в якій проживає Кольк.