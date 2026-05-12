Естонія змінила свого посла в Україні
Новини — Вівторок, 12 травня 2026, 10:20 —
Президент Естонії Алар Каріс призначив новим послом Естонії в Україні Тійну Інтельманн.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Інтельманн працює в Міністерстві закордонних справ з 1991 року. Вона була послом Естонії в Ізраїлі та Великій Британії.
Вона також обіймала посаду посла Європейського Союзу в Сомалі.
Зараз Інтельманн працює в головній будівлі Міністерства закордонних справ як спеціальний представник з питань мультилатералізму та мирного посередництва.
З вересня 2023 року послом Естонії в Києві є Аннелі Кольк.
Восени 2024 року російський дрон влучив у багатоповерхівку, в якій проживає Кольк.
