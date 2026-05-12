Эстония сменила своего посла в Украине

Президент Эстонии Алар Карис назначил новым послом Эстонии в Украине Тийну Интельманн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Интельманн работает в Министерстве иностранных дел с 1991 года. Она была послом Эстонии в Израиле и Великобритании.

ERR

Она также занимала должность посла Европейского Союза в Сомали.

Сейчас Интельманн работает в главном здании Министерства иностранных дел как специальный представитель по вопросам мультилатерализма и мирного посредничества.

С сентября 2023 года послом Эстонии в Киеве была Аннели Кольк.

Осенью 2024 года российский дрон попал в многоэтажку, в которой проживает Кольк.