Meta програла судову справу щодо компенсації видавцям в Італії

Компанія Meta Platforms у вівторок, 12 травня, програла судову справу проти рішення італійського регулятора, згідно з яким вона мала виплатити видавцям компенсацію за використання уривків їхніх новинних статей.

Про це йдеться у документі Суду Європейського Союзу, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Наприкінці квітня стало відомо, що італійський регулятор у сфері комунікацій AGCOM звернувся до Європейської комісії з проханням провести розслідування щодо функцій пошуку Google, що базуються на штучному інтелекті.

"Суд вважає, що право видавців на справедливу компенсацію відповідає законодавству ЄС, за умови, що така винагорода є платою за надання дозволу на використання їхніх публікацій в інтернеті", – йдеться у висновку.

При цьому медіа повинні мати право як відмовити у використанні контенту, так і дозволити його безкоштовно.

Також суд визнав допустимими вимоги до платформ вести переговори з видавцями без зниження видимості їхнього контенту в пошуку та надавати дані, необхідні для розрахунку винагороди.

У рішенні також наголосили, що такі обмеження свободи ведення бізнесу можуть бути виправданими, оскільки сприяють створенню справедливого ринку авторських прав і допомагають видавцям окупити інвестиції у виробництво новинного контенту.

