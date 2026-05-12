Meta програла судову справу щодо компенсації видавцям в Італії

Новини — Вівторок, 12 травня 2026, 11:38 — Уляна Кричковська

Компанія Meta Platforms у вівторок, 12 травня, програла судову справу проти рішення італійського регулятора, згідно з яким вона мала виплатити видавцям компенсацію за використання уривків їхніх новинних статей.

Про це йдеться у документі Суду Європейського Союзу, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Наприкінці квітня стало відомо, що італійський регулятор у сфері комунікацій AGCOM звернувся до Європейської комісії з проханням провести розслідування щодо функцій пошуку Google, що базуються на штучному інтелекті. 

"Суд вважає, що право видавців на справедливу компенсацію відповідає законодавству ЄС, за умови, що така винагорода є платою за надання дозволу на використання їхніх публікацій в інтернеті", – йдеться у висновку.

При цьому медіа повинні мати право як відмовити у використанні контенту, так і дозволити його безкоштовно.

Також суд визнав допустимими вимоги до платформ вести переговори з видавцями без зниження видимості їхнього контенту в пошуку та надавати дані, необхідні для розрахунку винагороди.

У рішенні також наголосили, що такі обмеження свободи ведення бізнесу можуть бути виправданими, оскільки сприяють створенню справедливого ринку авторських прав і допомагають видавцям окупити інвестиції у виробництво новинного контенту.

Варто зауважити, що нещодавно діяльність чат-ботів та додатків з ШІ опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok мільярдера Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Європейська комісія почала окреме розслідування щодо того, чи поширює Grok в ЄС незаконний контент, зокрема сексуалізовані зображення.

Британський регулятор Ofcom також розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска через зображення дітей сексуального характеру.

Ці події також спричинили активні дискусії у різних країнах світу щодо заборони соцмереж для дітей.

А 26 березня Європейський парламент більшістю голосів підтримав пропозиції до закону про штучний інтелект, які, серед іншого, передбачають заборону додатків, що генерують фейкові оголені зображення реальних людей.

