Meta проиграла судебное дело по компенсации издателям в Италии

Компания Meta Platforms во вторник, 12 мая, проиграла судебное дело против решения итальянского регулятора, согласно которому она должна была выплатить издателям компенсацию за использование отрывков их новостных статей.

Об этом говорится в документе Суда Европейского Союза, который есть в распоряжении "Европейской правды".

В конце апреля стало известно, что итальянский регулятор в сфере коммуникаций AGCOM обратился в Европейскую комиссию с просьбой провести расследование относительно функций поиска Google, основанных на искусственном интеллекте.

"Суд считает, что право издателей на справедливую компенсацию соответствует законодательству ЕС, при условии, что такое вознаграждение является платой за предоставление разрешения на использование их публикаций в интернете", – говорится в заключении.

При этом медиа должны иметь право как отказать в использовании контента, так и разрешить его бесплатно.

Также суд признал допустимыми требования к платформам вести переговоры с издателями без снижения видимости их контента в поиске и предоставлять данные, необходимые для расчета вознаграждения.

В решении также отметили, что такие ограничения свободы ведения бизнеса могут быть оправданными, поскольку способствуют созданию справедливого рынка авторских прав и помогают издателям окупить инвестиции в производство новостного контента.

