Президент Румунії може висунути кандидатуру нового прем’єра вже наступного тижня

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що може висунути кандидатуру на посаду прем’єр-міністра вже наступного тижня, щойно офіційні консультації з політичними партіями дозволять сформувати чітку парламентську більшість для наступного уряду.

Заяву румунського лідера наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Дан сказав журналістам, що не буде "експериментувати" і запропонує лише того кандидата, чия кандидатура, безсумнівно, буде схвалена парламентом.

"Я хочу запропонувати прем’єра, якого підтримує більшість. Сценарій з технократичним прем’єром також має певні шанси на реалізацію", – зазначив він.

За словами президента, він проведе офіційні консультації з політичними партіями у четвер або понеділок, і "не знадобиться багато часу", щоб Румунія отримала новий уряд.

Нагадаємо, на початку травня Румунія занурилася у політичну кризу після того, як соціал-демократи вийшли з коаліції, а згодом змогли оголосити недовіру уряду Іліє Боложана.

Дан у своїй першій заяві після відставки уряду Боложана висловив упевненість, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни.

Очікують, що процес формування нового уряду може тривати тижнями; уряд Боложана на цей період продовжить працювати у ролі тимчасового.

