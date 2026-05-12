Президент Румынии может выдвинуть кандидатуру нового премьера уже на следующей неделе

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что может выдвинуть кандидатуру на должность премьер-министра уже на следующей неделе, как только официальные консультации с политическими партиями позволят сформировать четкое парламентское большинство для следующего правительства.

Заявление румынского лидера приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Дан сказал журналистам, что не будет "экспериментировать" и предложит только того кандидата, чья кандидатура, несомненно, будет одобрена парламентом.

"Я хочу предложить премьера, которого поддерживает большинство. Сценарий с технократическим премьером также имеет определенные шансы на реализацию", – отметил он.

По словам президента, он проведет официальные консультации с политическими партиями в четверг или понедельник, и "не понадобится много времени", чтобы Румыния получила новое правительство.

Напомним, в начале мая Румыния погрузилась в политический кризис после того, как социал-демократы вышли из коалиции, а затем смогли объявить недоверие правительству Илие Боложана.

Дан в своем первом заявлении после отставки правительства Боложана выразил уверенность, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны.

Ожидается, что процесс формирования нового правительства может длиться неделями; правительство Боложана на этот период продолжит работать в роли временного.

