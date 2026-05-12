CNN: російський корабель, що затонув біля Іспанії, міг везти ядерні реактори для субмарин в КНДР

Російське вантажне судно "Урса Майор", яке затонуло в грудні 2024 року біля узбережжя Іспанії, ймовірно, перевозило два ядерні реактори для підводних човнів і, як вважають, прямувало до Північної Кореї.

Про це стверджує розслідування CNN, повідомляє "Європейська правда".

Незвичайна доля судна "Урса Майор" залишається оповитою таємницею з моменту його затоплення 23 грудня 2024 року. Однак, як допускає CNN, ці події можуть свідчити про рідкісне втручання західних військових, щоб не допустити передачі Росією новітніх ядерних технологій своєму ключовому союзнику – Північній Кореї.

Судно вирушило у плавання всього через два місяці після того, як глава КНДР Кім Чен Ин направив війська для надання допомоги Росії у її повномасштабному вторгненні в Україну.

Згідно з публічними даними про польоти, американські літаки спеціального призначення, що збирають з атмосфери проби з метою виявлення і ідентифікації ядерних вибухів, двічі пролітали над затонулим кораблем протягом минулого року.

А через тиждень після затоплення його уламки відвідав російський шпигунський корабель, після чого відбулися ще чотири вибухи, повідомляє джерело, обізнане з іспанським розслідуванням інциденту.

Іспанський уряд майже нічого не коментував стосовно цих подій, опублікувавши лише заяву 23 лютого під тиском опозиційних депутатів. У ній підтверджувалося, що російський капітан судна повідомив іспанським слідчим, що "Урса Майор" перевозило "компоненти для двох ядерних реакторів, подібних до тих, що використовуються на підводних човнах".

Послідовність подій, що призвела до затоплення "Урса Майор" на дні Середземного моря, залишається нез’ясованою. За даними іспанського розслідування, можливо, було використано рідкісний тип торпеди для пробиття корпусу судна.

Судно "Урса Майор" 2 грудня пришвартувалося в російському порту Усть-Луга у Фінській затоці, а потім перейшло до контейнерного терміналу в доках Санкт-Петербурга. Воно прямувало до Владивостока на Далекому Сході Росії, відпливши 11 грудня та нібито перевозячи дві великі "кришки люків", 129 порожніх контейнерів та два великі крани Liebherr.

Відеозапис завантаження "Урса Майор" в Усть-Лузі, проаналізований CNN, показує, як контейнери завантажують у трюм, залишаючи простір знизу, де пізніше мали розміститися "кришки люків".

Судно рухалося вздовж французького узбережжя, після чого літаки та кораблі ВМС Португалії відстежили його в своїх водах. Два російські військові кораблі, "Іван Грен" та "Александр Отраковський", супроводжували судно, а вранці 22 грудня португальські військово-морські сили припинили стеження.

Приблизно через чотири години, у водах Іспанії, судно різко сповільнилося, що змусило іспанських рятувальників зв’язатися із ним та перевірити, чи воно не перебуває у небезпеці, згідно з розслідуванням іспанського уряду. Екіпаж судна відповів, що все гаразд.

Але приблизно через 24 години судно різко відхилилося від курсу і подало терміновий сигнал про допомогу, йдеться у розслідуванні. На правому боці борту сталися три вибухи, ймовірно поблизу машинного відділення, в результаті яких загинули двоє членів екіпажу. Це призвело до крену судна та його знерухомлення.

14 членів екіпажу, що вижили, евакуювалися на рятувальному човні, а згодом їх підібрав іспанський рятувальний корабель "Сальвамар Драко". Згодом на допомогу прибув іспанський військовий корабель. Але через пів години один із російських військових кораблів, що супроводжував "Урса Майор", "Іван Грен", наказав суднам, що перебували поблизу, триматися на відстані двох морських миль, а згодом попросив негайно повернути врятований екіпаж.

Іспанські морські рятувальні служби наполягали на необхідності проведення рятувальної операції та відправили до судна вертоліт для перевірки наявності вцілілих.

За словами джерела, обізнаного з ходом розслідування, судно "Урса Майор" виглядало стабільним, і ймовірність його швидкого затоплення була низькою. Однак о 21:50 судно "Іван Грен" випустило над місцем події серію червоних сигнальних ракет, після чого пролунало чотири вибухи.

Як повідомила CNN Іспанська національна сейсмічна мережа, саме в цей час у цьому районі було зареєстровано чотири подібні сейсмічні імпульси, характер яких нагадував вибухи підводних мін.

За словами джерела, обізнаного з ходом іспанського розслідування, о 23:10 судно "Урса Майор" було визнано затонулим.

14 росіян, які вижили, були доставлені на берег у портовому місті Картахена, де їх допитала іспанська поліція та слідчі. Російський капітан неохоче говорив про ймовірний вміст судна, побоюючись за свою безпеку, йдеться у заяві іспанського уряду опозиційним законодавцям.

У заяві додається, що на капітана "чинили тиск, щоб він пояснив, що він мав на увазі під "кришками люків". Зрештою, він зізнався, що це були компоненти двох ядерних реакторів, подібних до тих, що використовуються підводними човнами. Згідно з його свідченнями, і без можливості їх підтвердити, вони не містили ядерного палива.

Раніше повідомлялось, що судно "Урса Майор" могло плисти в Сирію для евакуації військових баз РФ.

Події відбувались на тлі зміни влади в Сирії.