CNN: корабль РФ, затонувший у берегов Испании, мог перевозить ядерные реакторы для субмарин в КНДР

Российское грузовое судно "Урса Майор", затонувшее в декабре 2024 года у побережья Испании, вероятно, перевозило два ядерных реактора для подводных лодок и, как полагают, направлялось в Северную Корею.

Об этом утверждает расследование CNN, сообщает "Европейская правда".

Необычная судьба судна "Урса Майор" остается окутанной тайной с момента его затопления 23 декабря 2024 года. Однако, как допускает CNN, эти события могут свидетельствовать о редком вмешательстве западных военных, чтобы не допустить передачи Россией новейших ядерных технологий своему ключевому союзнику – Северной Корее.

Судно отправилось в плавание всего через два месяца после того, как глава КНДР Ким Чен Ын направил войска для оказания помощи России в ее полномасштабном вторжении в Украину.

Согласно публичным данным о полетах, американские самолеты специального назначения, собирающие из атмосферы пробы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов, дважды пролетали над затонувшим кораблем в течение прошлого года.

А через неделю после затопления его обломки посетил российский шпионский корабль, после чего произошли еще четыре взрыва, сообщает источник, знакомый с испанским расследованием инцидента.

Испанское правительство почти ничего не комментировало в отношении этих событий, опубликовав лишь заявление 23 февраля под давлением оппозиционных депутатов. В нем подтверждалось, что российский капитан судна сообщил испанским следователям, что "Урса Майор" перевозил "компоненты для двух ядерных реакторов, подобных тем, что используются на подводных лодках".

Последовательность событий, приведших к затоплению "Урса Майор" на дне Средиземного моря, остается невыясненной. По данным испанского расследования, возможно, был использован редкий тип торпеды для пробивания корпуса судна.

Судно "Урса Майор" 2 декабря пришвартовалось в российском порту Усть-Луга в Финском заливе, а затем перешло к контейнерному терминалу в доках Санкт-Петербурга. Оно направлялось во Владивосток на Дальнем Востоке России, отплыв 11 декабря и якобы перевозя две большие "крышки люков", 129 пустых контейнеров и два больших крана Liebherr.

Видеозапись погрузки "Урса Майор" в Усть-Луге, проанализированная CNN, показывает, как контейнеры загружают в трюм, оставляя пространство внизу, где позже должны были разместиться "крышки люков".

Судно двигалось вдоль французского побережья, после чего самолеты и корабли ВМС Португалии отследили его в своих водах. Два российских военных корабля, "Иван Грен" и "Александр Отраковский", сопровождали судно, а утром 22 декабря португальские военно-морские силы прекратили слежение.

Примерно через четыре часа, в водах Испании, судно резко замедлилось, что заставило испанских спасателей связаться с ним и проверить, не находится ли оно в опасности, согласно расследованию испанского правительства. Экипаж судна ответил, что все в порядке.

Но примерно через 24 часа судно резко отклонилось от курса и подало сигнал бедствия, говорится в расследовании. На правом борту произошли три взрыва, вероятно, вблизи машинного отделения, в результате которых погибли два члена экипажа. Это привело к крену судна и его обездвиживанию.

14 выживших членов экипажа эвакуировались на спасательной шлюпке, а впоследствии их подобрал испанский спасательный корабль "Сальвамар Драко". Впоследствии на помощь прибыл испанский военный корабль. Но через полчаса один из российских военных кораблей, сопровождавших "Урса Майор", "Иван Грен", приказал судам, находившимся поблизости, держаться на расстоянии двух морских миль, а затем попросил немедленно вернуть спасенный экипаж.

Испанские морские спасательные службы настаивали на необходимости проведения спасательной операции и отправили к судну вертолет для проверки наличия выживших.

По словам источника, знакомого с ходом расследования, судно "Урса Майор" выглядело стабильным, и вероятность его быстрого затопления была низкой. Однако в 21:50 судно "Иван Грен" выпустило над местом происшествия серию красных сигнальных ракет, после чего раздались четыре взрыва.

Как сообщила CNN Испанская национальная сейсмическая сеть, именно в это время в этом районе было зарегистрировано четыре подобных сейсмических импульса, характер которых напоминал взрывы подводных мин.

По словам источника, знакомого с ходом испанского расследования, в 23:10 судно "Урса Майор" было признано затонувшим.

14 выживших россиян были доставлены на берег в портовый город Картахена, где их допросили испанская полиция и следователи. Российский капитан неохотно говорил о вероятном содержимом судна, опасаясь за свою безопасность, говорится в заявлении испанского правительства оппозиционным законодателям.

В заявлении добавляется, что на капитана "оказывали давление, чтобы он объяснил, что он имел в виду под "крышками люков". В конце концов, он признался, что это были компоненты двух ядерных реакторов, подобных тем, что используются подводными лодками. Согласно его показаниям, и без возможности их подтвердить, они не содержали ядерного топлива.

Ранее сообщалось, что судно "Урса Майор" могло плыть в Сирию для эвакуации военных баз РФ.

События происходили на фоне смены власти в Сирии.