В Венгрии начинает работу новое правительство

В Венгрии 12 мая состоялось официальное назначение нового правительства Петера Мадьяра от оппозиционной "Тисы", что завершает процесс смены власти в стране после "эпохи Виктора Орбана".

Об этом сообщает 444, пишет "Европейская правда".

Формальности с назначением правительства начались днем, при участии президента Венгрии Тамаша Шуйока, уже официально назначенного премьером Петера Мадьяра и избранных им кандидатов на 16 министерских должностей. Журналисты обратили внимание, что Шуйок старается не попадать на совместные фото.

После 16:00 началась церемония назначения в парламенте. Первое правительственное заседание планируют на 13 мая.

Министром иностранных дел становится Анита Орбан, министром обороны – Ромулус Русин-Сенди, в прошлом военный.

Министерство экономики и энергетики возглавил Иштван Капитань, Минфин – Андраш Миклош Карман. Основным министром офиса премьера назначен Дьордь Балинт Руфф.

Напомним, новый парламент Венгрии, где "Тиса" имеет абсолютное большинство, собрался на первое заседание 9 мая. Тогда же Петер Мадьяр официально вступил в должность премьер-министра.

Как сообщалось, после смены власти Венгрия пересмотрит проект расширения АЭС "Пакш", который поручили россиянам.

Также пересмотрят законодательство "эпохи Орбана" о запретах для контента, связанного с ЛГБТ+, после того как Суд ЕС признал, что оно нарушает законы Евросоюза.