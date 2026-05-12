СМИ: Польша направила ноту США после бегства экс-министра

Во вторник во второй половине дня Министерство иностранных дел Польши направило посольству США в Варшаве ноту в связи с въездом бывшего министра юстиции и генерального прокурора Збигнева Зёбро на территорию Соединенных Штатов.

Об этом стало известно Onet, сообщает "Европейская правда".

Таким образом, нота через посольство поступит в Государственный департамент США.

В письме Министерство иностранных дел напоминает, что в апреле Польша информировала о важности расследований, проводимых в Польше в отношении Збигнева Зёбро и Марчина Романовского, а также о возможных последствиях оказания помощи этим лицам.

"Министерство иностранных дел будет благодарно за указание, в частности, на то, какой именно проездной документ Збигнев Зёбро использовал для пересечения границы с целью въезда в США, а также на дату въезда", – говорится в ноте.

Бывший министр юстиции, депутат от партии "Право и справедливость" Збигнев Зёбро сообщил в воскресенье, что находится в Соединенных Штатах. Он заявил, что не сбежал из Польши и пользуется документом, выданным ему вместе с правом на убежище, которое он получил в Венгрии.

Дипломатический паспорт Зёбро был аннулирован главой МИД Радославом Сикорским в ноябре прошлого года. В декабре ему также аннулировали обычный польский паспорт.

Из вчерашнего заявления пресс-секретаря МИД Польши следует, что нота в отношении Зёбро будет также направлена в венгерский МИД.

Экс-министр с осени получил политическое убежище в Венгрии при правительстве Виктора Орбана – однако после смены власти в Будапеште его политическая защита оказалась под вопросом.

В Польше он оказался под серией расследований по поводу возможных нарушений, совершенных во время пребывания в должности. Среди прочего, ему вменяют злоупотребление средствами подчиненного Минюсту Фонда справедливости.

10 мая стало известно, что Зёбро выехал из Венгрии в США.

Польские власти выясняют обстоятельства того, как Зёбро выехал из Венгрии в США.