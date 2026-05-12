Топ-генерал Польши обсудил с генералом США увеличение их присутствия в стране

Начальник Генштаба польской армии обсудил с главнокомандующим Вооруженных сил США в Европе возможность увеличения американского военного присутствия в Польше – на фоне угроз Вашингтона вывести тысячи военных из Германии.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Начальник Генштаба польской армии, генерал Веслав Кукула во время визита в Вильнюс встретился с главнокомандующим Вооруженных сил США в Европе Алексусом Гринкевичем. Встреча состоялась на полях конференции военных топ-чиновников стран Северной Европы.

В Генштабе ВС Польши отметили, что в центре обсуждений была роль страны в новой архитектуре безопасности НАТО.

Одной из ключевых тем была возможность увеличения присутствия американских военных на территории Польши, что усилило бы "восточный фланг" Альянса.

Перед этим в Минобороны Польши отметили, что имеют для американцев несколько предложений относительно мест дислокации.

Напомним, в начале мая в Пентагоне заявили, что США выведут 5 000 военнослужащих из Германии.

Читайте подробнее на эту тему: Наказание для Германии. Почему Трамп выводит войска из Европы и является ли это местью за Иран.