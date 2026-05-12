Трамп заявил, что видит "приближение" завершения российско-украинской войны

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с репортерами перед вылетом в Китай.

На вопрос о перспективах российско-украинской войны Трамп выразил мнение, что ее завершение "уже очень близко".

"Конец войны в Украине – думаю, это уже очень близко", заявил он.

"Верьте или нет, но я думаю, что это приближается. И мы достигнем этого урегулирования между Россией и Украиной", – сказал Трамп, в очередной раз повторив, что он "закончил восемь войн".

Также его спросили, есть ли "взаимопонимание" между ним и правителем РФ относительно того, что Россия должна в рамках мирной договоренности получить весь Донбасс. Трамп ответил коротким "нет".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что глава Кремля начинает серьезно задумываться над тем, сколько еще сможет вести свою захватническую войну против Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что базовым условием Украины для потенциального мирного соглашения с РФ является то, что Киев не делает никаких уступок в вопросах территориальной целостности и суверенитета.