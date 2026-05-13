Іспанія просуває жорсткіші правила для ШІ та алгоритмів соцмереж

Міністр цифрової трансформації Іспанії Оскар Лопес заявив, що країна продовжить впровадження нових правил, покликаних підвищити безпеку соціальних мереж та регуляцію штучного інтелекту.

Про це він сказав у коментарі агентству Reuters, передає "Європейська правда".

Лопес заявив, що "впливові сили" лобіюють проти запропонованого регулювання, яке обмежить використання високоризикових систем штучного інтелекту або змусить компанії розкривати інформацію про те, як працюють їхні алгоритми в соціальних мережах.

"Прибуток чотирьох технологічних компаній не може досягатися коштом прав мільйонів людей", – заявив іспанський міністр.

Він зазначив, що Іспанія прагне спільного європейського підходу, оскільки правила легше дотримуватися в ЄС з понад 400 млн громадян, ніж у кожній країні окремо.

Він пов’язав цю ініціативу зі зростаючим занепокоєнням щодо кібербулінгу, сексуальних домагань та створених штучним інтелектом сексуальних фейків, спрямованих проти дітей, особливо дівчаток, описавши вплив на неповнолітніх як пандемію психічного здоров’я.

Іспанія позиціонує себе як одного з найактивніших європейських прихильників того, що Лопес назвав "надійним ШІ" – моделі, яка, за його словами, має захищати приватність, демократію, неповнолітніх та громадську безпеку, а не ставити на перше місце швидкість чи прибуток.

На запитання, чи повинні органи влади мати можливість ідентифікувати людей, які використовують псевдоніми в Інтернеті, якщо вони скоюють злочини, Лопес відповів, що анонімність не повинна захищати їх від відповідальності.

"Те, що не є законним у реальному світі, не може бути законним у віртуальному світі. Крапка", – додав він.

Нагадаємо, наприкінці квітня Європейська комісія звинуватила компанію Meta у нездатності захистити дітей молодшого віку від шкідливого впливу соціальних мереж.

Президент Франції Емманюель Макрон закликає до єдиного підходу ЄС щодо обмежень соцмереж для дітей.

Варто зазначити, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС працює над нормативно-правовими актами, які покликані обмежити бізнес-моделі соціальних мереж з метою захисту дітей та молоді.