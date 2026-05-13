В Польше планируют изменить условия для предоставления гражданства

Министерство внутренних дел Польши работает над пакетом законодательных изменений, которые должны гарантировать, что польский паспорт получат лица, реально связанные с польской культурой и государством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Ведомство сообщило, что новая модель предоставления гражданства положит конец "автоматизму" в пользу настоящей интеграции иностранцев в польское общество. Иностранцы, которые захотят получить польское гражданство, должны будут выполнить строгие условия.

"Таким образом мы обезопасим себя от ошибок, которые в прошлом допускали другие государства, раздававшие гражданство", – отметило МВД.

Предложение, над которым работает МВД, предусматривает продление срока легального проживания до восьми лет. Он должен состоять из трех лет временного проживания и пяти лет постоянного проживания, что, как объясняет ведомство, позволит тщательно оценить отношение кандидата.

Планируется ввести государственный экзамен; этот экзамен будет иметь форму теста по истории и конституционных ценностей и должен подтвердить, что будущий гражданин понимает и принимает основы Польши и Европейского Союза.

Следующим элементом должно быть подтверждение лояльности. "Обязанность составить акт лояльности и требование налогового резидентства является гарантией того, что кандидат связывает свои жизненные и экономические интересы исключительно с Польшей", – сообщило МВД.

Кроме того, предложение имеет целью отмену коммуникационных барьеров. Речь идет об усилении языковых требований к уровню свободного владения языком, что, как отмечает МВД, является необходимым для полноценного функционирования в обществе.

Ведомство подчеркнуло, что разрабатывает эти положения, учитывая безопасность и сплоченность нации. "Гражданство будет рассматриваться как заслуженная привилегия, а не формальный сертификат", – отметило МВД.

Принципы внесения изменений в закон о польском гражданстве МВД представило в октябре 2025 года. Согласно им, лицо, подающее заявку на получение гражданства, должно сдать тест, состоящий из примерно 40 вопросов, и знать польский язык минимум на уровне B2.

"Предложенные правительством изменения имеют целью повысить престиж польского гражданства путем введения четких содержательных критериев, которые обеспечат полную интеграцию лиц, которые его получают, в национальное сообщество", – пояснило министерство.

Недавно в связи с тем, что количество иностранцев в Португалии достигло беспрецедентного уровня, президент страны Антониу Жозе Сегуру подписал закон, который удвоит срок, необходимый иностранцам для получения гражданства.

Напомним, парламент Швеции принял в среду, 29 апреля, закон, который вводит новые требования по получению гражданства.