Греція на зустрічі в ЄС заявила про впевненість у тому, що знайдений дрон – український

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас, виступаючи на зустрічі зі своїми колегами з ЄС, заявив у вівторок, що він "впевнений" у тому, що морський безпілотник, який було виявлено минулого четверга біля узбережжя острова Лефкада на заході Греції, є українським.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ekathimerini.

Міністр оборони України Михайло Федоров, який брав участь у зустрічі в режимі онлайн, заявив, що йому нічого про це не відомо, але пообіцяв провести розслідування та надати відповіді.

Позиція Федорова не стала несподіванкою. Дендіас, зі свого боку, заявив, що Греція на цей час встановила з упевненістю, що "безпілотний надводний корабель, який ми підняли… є українським".

Дендіас також підтримав заяви, зроблені міністром закордонних справ Георгіосом Герапетрітісом у понеділок, заявивши, що розширення війни проти Росії на Середземне море є небезпечним розвитком подій.

"Присутність цього безпілотного надводного судна, морського дрона, впливає на свободу (та) безпеку судноплавства. Це надзвичайно серйозна проблема", – сказав він.

Український морський дрон, який називають схожим на апарат класу "Магура", але все ж відмінним від них, залишається на верфі Скарамангас, на захід від Афін, де експерти спробують з’ясувати його маршрут та технічні характеристики. Ця реверсна інженерія спрямована не стільки на розкриття технічних секретів, скільки на з’ясування того, як дрон опинився в Греції.

Представники Міністерства оборони повідомили, що після завершення оцінки апарата вони передадуть справу до берегової охорони, а та, своєю чергою, – до судових органів.

Ті самі посадовці відповіли на критику опозиційних партій щодо того, що влада не змогла знайти судно, яке виявили рибалки, заявивши, що для берегової охорони знайти це судно було б так само складно, як і знайти невеликий прогулянковий катер.

Крім того, грецький флот підтримує обмежену присутність в Іонічному морі, зосередивши переважну більшість своїх ресурсів в Егейському морі, де причаїлася найбільша небезпека для Греції – з боку номінального союзника Туреччини.

У ширшому контексті йдеться про те, як цей епізод вплине на відносини Греції з Києвом. Афіни підтримували Київ з самого початку російського вторгнення, керуючись принципом недоторканності кордонів, незалежно від розбіжностей. Вони надавали кредити та військову техніку через треті сторони.

ЄС рішуче налаштований не допустити, щоб такі епізоди затьмарили більш важливе питання щодо того, як забезпечити Україну ресурсами в найближчі місяці.

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий напередодні заявив про відсутність свідчень того, нібито виявлений минулого тижня біля берегів Греції безпілотний катер пов’язаний з українськими операторами.

ЗМІ повідомляли, нібито у водах на південь від острова Лефкада в Іонічному морі виявили український дрон Magura V3.

В оборонно-технологічній компанії українського походження Uforce у коментарі "УП" уточнили, що мова не йде про дрон Magura, про що писали раніше ЗМІ.