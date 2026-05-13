Пентагон отправил военных в Украину изучать применение дронов

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон направил своих военных в Украину, чтобы научиться применять дроны в реальных боевых условиях.

Об этом он сказал во время слушаний в комитете Сената, цитирует "Европейская правда".

Во время слушаний лидер меньшинства Митч Макконнелл назвал Украину "Кремниевой долиной войны" и спросил у Хегсета, поддерживает ли он поездки туда должностных лиц Пентагона для перенимания опыта.

Хегсет подтвердил это, а также подчеркнул, что сам одобрил отправку дополнительных сотрудников.

"Я лично одобрил направление туда дополнительного персонала, чтобы изучать это поле боя дронов – как в наступательных, так и в оборонительных аспектах, – чтобы мы усвоили все возможные уроки этого конфликта и в режиме реального времени внедряли их в то, как мы обороняемся и ведем наступательные действия в эпоху, когда доминирование дронов стало необходимостью", – заявил он.

Хегсет подчеркнул, что США должны взять уроки, полученные в Украине и на других полях боя, и "как можно быстрее применить" в своей армии.

Издание Axios ранее сообщило, что в прошлом году США якобы отказались от украинского предложения, которое заключалось в передаче США технологии сбивания иранских беспилотников, и теперь осознали свою ошибку.

12 мая СМИ писали, что правительства США и Украины подготовили проект меморандума, в котором изложены условия возможного нового оборонного соглашения между странами в сфере беспилотников.