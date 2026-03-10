ЗМІ: у США визнають помилку в торішній відмові від української технології збиття БпЛА

Американські посадовці визнають, що торішня відмова від української технології збивання іранських безпілотників стала однією з найбільших тактичних помилок у війні проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Axios.

Майже сім місяців тому українські посадовці намагалися продати США свою перевірену в боях технологію збивання іранських ударних дронів. На закритій зустрічі в Білому домі 18 серпня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Дональду Трампу безпілотники-перехоплювачі як спосіб зміцнити зв'язки і, за словами одного з посадовців, висловити свою вдячність за підтримку США в умовах російської агресії.

Українці зробили презентацію в PowerPoint для американських посадовців, в якій показали карту Близького Сходу і висловили пророче попередження: "Іран вдосконалює конструкцію своїх дронів "Шахед" для одноразових атак".

Презентація включала ідею створення "бойових центрів дронів" в Туреччині, Йорданії та державах Перської затоки, де розташовані американські бази, для протидії загрозі з боку Ірану та його союзників.

"Ми хотіли побудувати "дрон-стіни" та все необхідне, наприклад радари тощо", – сказав український посадовець.

"На тій зустрічі... в серпні Трамп попросив свою команду попрацювати над цим, але вони нічого не зробили", – зазначив він.

Американський посадовець, який бачив презентацію, підтвердив, що команда Зеленського показала її адміністрації, і висловив припущення, що деякі представники адміністрації Трампа вважають українського лідера занадто саморекламним представником держави-клієнта, яка не користується достатньою повагою.

"Ми вирішили, що Зеленський є Зеленським. Хтось вирішив не купуватися на це", – сказав посадовець.

Минулого четверга США офіційно попросили Зеленського про допомогу в боротьбі з дронами.

Відхилення пропозиції України є однією з найбільших тактичних помилок адміністрації з початку бомбардувань Ірану 28 лютого, повідомили два американські посадовці.

Недорогі іранські "Шахеди" пов'язані із загибеллю семи американських військовослужбовців, а їх перехоплення коштувало США та їхнім союзникам у регіоні мільйони доларів.

"Якщо ми допустили тактичну помилку або прорахунок, що призвів до цього [війни в Ірані], то це саме вона", – визнав американський посадовець.

Україна є країною з найбільшим досвідом боротьби з дронами типу "Шахед", які Росія закупила, відтворила, позначила як дрони "Герань" і використовує тисячами для атак проти України.

Україна розробила недорогий безпілотник-перехоплювач, а також інші датчики та засоби протиповітряної оборони для збиття безпілотників типу "Шахед".

У п'ятницю США оголосили про плани розгорнути власну систему безпілотників для знищення "Шахедів", яка називається Merops, на тлі скарг регіональних союзників на атаки.

Один американський посадовець повідомив Associated Press, що реакція на іранські безпілотники досі була "розчаровуючою".

Інший американський посадовець визнав, що українські дрони були б корисними, якби їх розгорнули раніше, але додав, що "наші результати на театрі військових дій були чудовими".

Як писала "Європейська правда", 5 березня Зеленський повідомив, що Україна отримала від США запит щодо надання підтримки у захисті від ударних дронів "Шахед", якими Іран атакує країни Близького Сходу.

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер після початку американської операції проти Ірану заявив, що його країна залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників на Близькому Сході.

Також ЗМІ повідомляли, що Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів.