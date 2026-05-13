У Туреччині 12 осіб госпіталізовано після сильних злив, що спричинили повені

Сильні зливи спричинили потужні повені в районі поблизу чорноморського узбережжя Туреччини, затопивши будинки та підприємства й змивши автомобілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

В результаті негоди щонайменше 12 осіб госпіталізовано з легкими травмами.

фото Anadolu

Сильні дощі пізно ввечері у вівторок спричинили розлив річок у районі Хавза провінції Самсун, внаслідок чого вода хлинула вулицями, змиваючи автомобілі та уламки.

Підвали та перші поверхи кількох будівель опинилися під водою.

Жоден із постраждалих не перебуває у важкому стані. Деякі дісталися до лікарні самостійно, а іншим надали допомогу медичні бригади.

Для порятунку мешканців, які опинилися в пастці, та прибирання сміття були залучені пожежники, поліція та рятувальні команди.

Нагадаємо, в грудні потужний шторм "Байрон" пронісся над більшою частиною Греції.

А в листопаді негода, спричинена штормом "Клаудія", забрала життя трьох людей і поранила десятки в Португалії.