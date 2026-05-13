У Туреччині 12 осіб госпіталізовано після сильних злив, що спричинили повені
Новини — Середа, 13 травня 2026, 11:48 —
Сильні зливи спричинили потужні повені в районі поблизу чорноморського узбережжя Туреччини, затопивши будинки та підприємства й змивши автомобілі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.
В результаті негоди щонайменше 12 осіб госпіталізовано з легкими травмами.
Сильні дощі пізно ввечері у вівторок спричинили розлив річок у районі Хавза провінції Самсун, внаслідок чого вода хлинула вулицями, змиваючи автомобілі та уламки.
Підвали та перші поверхи кількох будівель опинилися під водою.
Жоден із постраждалих не перебуває у важкому стані. Деякі дісталися до лікарні самостійно, а іншим надали допомогу медичні бригади.
Для порятунку мешканців, які опинилися в пастці, та прибирання сміття були залучені пожежники, поліція та рятувальні команди.
