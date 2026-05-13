В Турции 12 человек госпитализированы после сильных ливней, вызвавших наводнения

Сильные ливни вызвали мощные наводнения в районе поблизости от черноморского побережья Турции, затопив дома и предприятия и смыв автомобили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

В результате непогоды по меньшей мере 12 человек госпитализированы с легкими травмами.

фото Anadolu

Сильные дожди поздно вечером во вторник вызвали разлив рек в районе Хавза провинции Самсун, в результате чего вода хлынула по улицам, смывая автомобили и обломки.

Подвалы и первые этажи нескольких зданий оказались под водой.

Ни один из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. Некоторые добрались до больницы самостоятельно, а другим оказали помощь медицинские бригады.

Для спасения оказавшихся в ловушке жителей и уборки мусора были задействованы пожарные, полиция и спасательные команды.

Напомним, в декабре мощный шторм "Байрон" пронесся над большей частью Греции.

А в ноябре непогода, вызванная штормом "Клаудия", унесла жизни трех человек и ранила десятки в Португалии.