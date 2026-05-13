В Турции 12 человек госпитализированы после сильных ливней, вызвавших наводнения
Новости — Среда, 13 мая 2026, 11:48 —
Сильные ливни вызвали мощные наводнения в районе поблизости от черноморского побережья Турции, затопив дома и предприятия и смыв автомобили.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.
В результате непогоды по меньшей мере 12 человек госпитализированы с легкими травмами.
Сильные дожди поздно вечером во вторник вызвали разлив рек в районе Хавза провинции Самсун, в результате чего вода хлынула по улицам, смывая автомобили и обломки.
Подвалы и первые этажи нескольких зданий оказались под водой.
Ни один из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. Некоторые добрались до больницы самостоятельно, а другим оказали помощь медицинские бригады.
Для спасения оказавшихся в ловушке жителей и уборки мусора были задействованы пожарные, полиция и спасательные команды.
Напомним, в декабре мощный шторм "Байрон" пронесся над большей частью Греции.
А в ноябре непогода, вызванная штормом "Клаудия", унесла жизни трех человек и ранила десятки в Португалии.